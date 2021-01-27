Добыча полезных ископаемых на Среднем Урале в декабре сократилась на 4%

Промышленное производство в Свердловской области в декабре 2020 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 8%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 8,5%. В сегменте «добыча полезных ископаемых» производство сократилось на 4%.



В январе-декабре 2020 года объем промышленного производства на Среднем Урале вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.