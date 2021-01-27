«Россети Урал» — «Челябэнерго» реконструировали кабельно-воздушную ЛЭП в Курчатовском районе Челябинска

УрБК, Челябинск, 27.01.2021. Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» провели реконструкцию кабельно-воздушной линии электропередачи (ВЛ) классом напряжения 6 кВ в Курчатовском районе города Челябинска.



«Работы произведены с частичным изменением способа прокладки ЛЭП: участок воздушной линии электропередачи на территории кладбища «Успенское» энергетики заменили на кабель, проложенный в земле, с заходом на существующие опоры ВЛ 6 кВ. В ходе реконструкции энергетики демонтировали отслужившие свой срок 12 опор воздушной линии электропередачи и построили кабельную линию электропередачи протяженностью 2,361 км», — говорится в сообщении департамента по связям с общественностью компании.





Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью «Россети Урал»



Перевод в кабельную линию позволяет обеспечить надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических и географических условиях, а также сводит к нулю возможность получения электротравмы для людей и животных.



В результате выполненных мероприятий энергетики повысили надежность электроснабжения жителей поселка Миасский в Курчатовском районе Челябинска в квадрате улиц: Свердловский тракт — ул. Мастеровая, ул. Индивидуальная — ул. Верстовая.



Ликвидация воздушного перехода ВЛ 6 кВ через ул. Мастеровая — магистраль с интенсивным движением автотранспорта при въезде в Челябинск со стороны Металлургического района — гарантирует электробезопасность для водителей вблизи Успенского кладбища.



Все мероприятия выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», общая сумма вложений энергокомпании составила более 2 млн руб.



Отмечается, что данный участок ЛЭП приведен в соответствие с требованиями проекта «Чистое небо» на гостевом маршруте Челябинска — проект стартовал в столице южного Урала в 2019 году и предполагает перенос воздушных линий на опорах в кабельную канализацию.