Челябинские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург немаркированной парфюмерной продукции стоимостью 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.01.2021. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли попытку ввоза на территорию РФ немаркированной парфюмерной продукции.



Как сообщает пресс-служба ведомства, вблизи российско-казахстанского участка границы таможенники остановили транспортное средство, которое следовало в Екатеринбург.







«Согласно документам, в автомобиле перемещался сборный груз: товары народного потребления. Среди них — почти 2 т парфюмерной продукции, преимущественно производства ОАЭ, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации», — говорится в сообщении.



В ходе досмотра сотрудники таможни выявили более 21 тыс. флаконов туалетной воды и парфюмерного масла без маркировки. Рыночная стоимость продукции составила 2 млн руб.







«В настоящее время товар изъят. Материалы переданы сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 171.1 УК РФ «Перевозка в целях сбыта продукции без маркировки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. либо лишение свободы сроком до трех лет», — отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.



Отмечается, что, помимо немаркированной парфюмерии, грузовик перевозил 250 штук шкурок ягнят без ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора по Челябинской области возбуждено административное дело по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки», товар возвращен в Казахстан.



Фото предоставлены службой таможенного контроля Челябинской таможни