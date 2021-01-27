Каждое шестое преступление в Свердловской области в 2020 году квалифицировано как мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Каждое шестое преступление, зарегистрированное в Свердловской области в 2020 году, было квалифицировано как мошенничество. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых со ссылкой на данные, которые были озвучены на коллегии ведомства по итогам года.
Из общего числа зарегистрированных мошеннических преступлений половина была совершена с применением IT-технологий.
«Из общего количества потерпевших 20% — это граждане пожилого возраста. В связи с этой злободневной проблемой в ГУ МВД России по Свердловской области и в УМВД по Екатеринбургу созданы специализированные подразделения по противодействию IT-преступлениям. Уже пресечена деятельность преступной группы, состоящей из трех жителей Кургана, совершавшей кражи денег с банковских счетов. Мошенникам удалось похитить деньги у 39 потерпевших, проживающих на территории Свердловской, Самарской и Смоленской областей», — говорится в сообщении.
Уровень общей раскрываемости данной категории преступлений не уточняется.
Всего за прошлый год в Свердловской области от граждан поступило более 1,2 млн обращений от граждан. В совокупности было раскрыто 30 тыс. преступлений.
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. В Свердловской области по итогам 2020 года зафиксирован рост на 56,4% преступлений с ...27.11.2020 В Свердловской области с начала года в два раза выросло число IT-преступлений
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области за 10 месяцев 2020 года в два раза к уровню прошлого года ...20.05.2020 Раскрываемость преступлений в сфере IT-мошенничеств на Среднем Урале составила 20%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Раскрываемость преступлений по факту мошенничества с использованием ...20.05.2020 В Свердловской области на 74,7% выросло количество преступлений с применением IT-технологий
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. За 4 месяца 2020 года на территории Свердловской области зарегистрировано 18 тыс. 992 ...28.01.2020 В 2019 году число преступлений с использованием IT-технологий в России выросло почти на 70%
УрБК, Москва, 28.01.2020. В январе-декабре 2019 года в России было зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, ...