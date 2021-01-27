УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
27.01.2021

Каждое шестое преступление в Свердловской области в 2020 году квалифицировано как мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Каждое шестое преступление, зарегистрированное в Свердловской области в 2020 году, было квалифицировано как мошенничество. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых со ссылкой на данные, которые были озвучены на коллегии ведомства по итогам года.

Из общего числа зарегистрированных мошеннических преступлений половина была совершена с применением IT-технологий.

«Из общего количества потерпевших 20% — это граждане пожилого возраста. В связи с этой злободневной проблемой в ГУ МВД России по Свердловской области и в УМВД по Екатеринбургу созданы специализированные подразделения по противодействию IT-преступлениям. Уже пресечена деятельность преступной группы, состоящей из трех жителей Кургана, совершавшей кражи денег с банковских счетов. Мошенникам удалось похитить деньги у 39 потерпевших, проживающих на территории Свердловской, Самарской и Смоленской областей», — говорится в сообщении.

Уровень общей раскрываемости данной категории преступлений не уточняется.

Всего за прошлый год в Свердловской области от граждан поступило более 1,2 млн обращений от граждан. В совокупности было раскрыто 30 тыс. преступлений.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.01.2021 В Свердловской области в 2020 году на 56,4% выросло число преступлений в сфере IT-технологий

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. В Свердловской области по итогам 2020 года зафиксирован рост на 56,4% преступлений с ...

27.11.2020 В Свердловской области с начала года в два раза выросло число IT-преступлений

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области за 10 месяцев 2020 года в два раза к уровню прошлого года ...

20.05.2020 Раскрываемость преступлений в сфере IT-мошенничеств на Среднем Урале составила 20%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Раскрываемость преступлений по факту мошенничества с использованием ...

20.05.2020 В Свердловской области на 74,7% выросло количество преступлений с применением IT-технологий

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. За 4 месяца 2020 года на территории Свердловской области зарегистрировано 18 тыс. 992 ...

28.01.2020 В 2019 году число преступлений с использованием IT-технологий в России выросло почти на 70%

УрБК, Москва, 28.01.2020. В январе-декабре 2019 года в России было зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18