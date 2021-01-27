Каждое шестое преступление в Свердловской области в 2020 году квалифицировано как мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. В Свердловской области по итогам 2020 года зафиксирован рост на 56,4% преступлений с ...

В Свердловской области в 2020 году на 56,4% выросло число преступлений в сфере IT-технологий

В Свердловской области с начала года в два раза выросло число IT-преступлений

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области за 10 месяцев 2020 года в два раза к уровню прошлого года ...