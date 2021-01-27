Базовые продукты питания в РФ в январе подорожали на 1,5-4%

УрБК, Москва, 27.01.2021. С 1 по 25 января дарницкий хлеб, пшеничная мука, подсолнечное масло и гречка в России подорожали на 1,5-4% по сравнению с декабрем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».



Аналитики сравнили средние единовременные расходы (в отличие от цены, включают разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов) при покупке пяти продовольственных товаров с 1 по 25 января, в декабре 2020 года и год назад (1-25 января 2020 года).



Чек по хлебу по сравнению с декабрем прибавил 4%, поднявшись до 29 руб., а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,5%. Кроме хлеба, средний чек заметно прибавил по пшеничной муке и подсолнечному маслу — по 3% к декабрю. По маслу с 1 по 25 января он составил 107 руб., что на 47% превысило прошлогодний уровень. По муке — 71 руб. (на 25% больше, чем год назад).



Как ранее сообщал УрБК, в декабре 2020 года средние цены на сахар в Свердловской области выросли на 70,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 47,83 руб. за кг). Картофель в регионе за год подорожал на 50,2% (до 26,9 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица — на 45,4% (до 111,25 руб. за кг), морковь — на 29,9% (до 32,13 за кг), яблоки — на 22,7% (до 112 руб. за кг), вермишель — на 21,5% (116,15 руб. за кг).



Подсолнечное масло выросло в цене на 17,6% (до 124,22 руб. за кг), репчатый лук — на 17,6% (до 26,25 руб. за кг), шлифованный рис — на 13,6% (до 108,13 руб. за кг).