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27.01.2021

Добыча полезных ископаемых на Среднем Урале в декабре сократилась на 4%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Промышленное производство в Свердловской области в декабре 2020 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 8%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 8,5%. В сегменте «добыча полезных ископаемых» производство сократилось на 4%.

В январе-декабре 2020 года объем промышленного производства на Среднем Урале вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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