Свердловский минтранс отказался отменять госпошлину за работу такси на время кризиса

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отказалось отменять госпошлину за работу такси, сообщает «Коммерсантъ».



Как рассказал изданию представитель общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко, совет направил письмо на имя регионального министра транспорта Василия Старкова с просьбой об отмене госпошлины на один-два года на время кризиса.



«Мы просили отменить госпошлину, которая у нас в Свердловской области составляет 3 тыс. 750 руб. и является наибольшей среди всех субъектов, она является просто запретительной. Если плату отменят или уменьшат, то масса перевозчиков пойдут регистрировать автомобили», — заявил В. Герасименко.



Напомним, что с 29 октября 2020 года в Свердловской области действовал указ губернатора Евгения Куйвашева об обязательной установке перегородок в такси. В ноябре прокуратура региона потребовала отменить новые правила из-за выявления «коррупциогенных факторов».



«Они (коррупциогенные факторы — прим. ред.) выразились в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установлению зонирующих экранов и перегородок. По данному факту губернатору прокурором Свердловской области 10 ноября внесено требование устранить выявленные недостатки», — отмечали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



После вмешательства прокуратуры норма об установке экранов в такси стала носить рекомендательный характер.