УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
27.01.2021

Свердловский минтранс отказался отменять госпошлину за работу такси на время кризиса

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отказалось отменять госпошлину за работу такси, сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию представитель общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко, совет направил письмо на имя регионального министра транспорта Василия Старкова с просьбой об отмене госпошлины на один-два года на время кризиса.

«Мы просили отменить госпошлину, которая у нас в Свердловской области составляет 3 тыс. 750 руб. и является наибольшей среди всех субъектов, она является просто запретительной. Если плату отменят или уменьшат, то масса перевозчиков пойдут регистрировать автомобили», — заявил В. Герасименко.

Напомним, что с 29 октября 2020 года в Свердловской области действовал указ губернатора Евгения Куйвашева об обязательной установке перегородок в такси. В ноябре прокуратура региона потребовала отменить новые правила из-за выявления «коррупциогенных факторов».

«Они (коррупциогенные факторы — прим. ред.) выразились в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установлению зонирующих экранов и перегородок. По данному факту губернатору прокурором Свердловской области 10 ноября внесено требование устранить выявленные недостатки», — отмечали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После вмешательства прокуратуры норма об установке экранов в такси стала носить рекомендательный характер.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.11.2020 Свердловский губернатор не получал жалобы от таксистов и рестораторов на перегородки

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не получал обращений от представителей ...

25.11.2020 Выручка свердловских караоке-клубов и баров сократилась на 70-90% из-за запрета на работу по ночам

Из-за введения запрета на ночную работу заведений общепита в Свердловской области объем выручки баров и развлекательных ...

25.11.2020 Прокуратура выявила коррупциогенные факторы в указе свердловского губернатора об экранах в такси

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Прокуратура Свердловской области выявила коррупциогенные факторы в указе главы региона ...

25.11.2020 Свердловские власти не знают, какие перегородки необходимо установить в ресторанах

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Власти Свердловской области в ближайшее время планируют проработать с Роспотребнадзором ...

20.11.2020 Губернатор Куйвашев уточнил статус перегородок в такси: они рекомендованы, но необходимы

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Губернатор Свердловской области внес поправки в указ об обязательной установке ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18