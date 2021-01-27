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27.01.2021

Производство яиц в Свердловской области в 2020 году сократилось на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 1 млрд 512,9 млн яиц, что на 3,8% ниже уровня предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Производство молока на Среднем Урале в прошлом году выросло на 4,7% (до 803,5 тыс. т), скота и птицы на убой — на 1,4% (до 277,1 тыс. т).

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в регионе в 2020 году сократилось на 1,5% (до 256,3 тыс. голов). Поголовье свиней выросло на 4,1% (до 364,2 тыс. голов). Поголовье овец и коз сократилось на 7,6% (до 51,2 тыс. голов), птиц — на 7,2% (до 12,9 млн голов).

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