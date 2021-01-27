Комиссия допустила к участию в конкурсе на должность главы Екатеринбурга всех 44 кандидатов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Конкурсная комиссия по выбору главы Екатеринбурга приняла документы всех 44 претендентов на должность градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.



Первое заседание комиссии состоялось вчера, 26 января, члены комиссии начали рассматривать пакеты документов, поступившие от участников конкурса: копии паспортов, справки об отсутствии судимости, сведения о трудовой деятельности и образовании.



«Мы видим очень высокий интерес к этому конкурсу. Это 44 кандидата, преимущественно это жители города Екатеринбурга. Из них шесть женщин. В целом все идет в рабочем порядке», — рассказал заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.



Также до конца этой недели участники могут принести недостающие документы (если такие есть).



«Мы приняли решение дать возможность кандидатам до 29 января до 17.00 донести недостающие документы. Мы абсолютно демократичны и предполагаем, что все, кто захотел и пришел, должны представить свое мнение о том, как построить работу главы Екатеринбурга. Для того и нужна комиссия, чтобы послушать, оценить их и выдать рекомендации думе о каждом участнике», — сказал председатель конкурсной комиссии, замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников.



Уже 1 февраля комиссия начнет работу по проведению собеседований кандидатов — каждому человеку будет дано до 15 минут на выступление и ответы на вопросы.



Как ранее сообщал УрБК, имя нового главы Екатеринбурга станет известно 9 февраля 2021 года. Эксперты не сомневаются в том, что им станет действующий временно исполняющий обязанности градоначальника Алексей Орлов.