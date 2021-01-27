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27.01.2021

Автоматизация бизнес-процессов: подбираем оборудование

Автоматизация бизнес-процессов является в большинстве случаев обязательным условием нормального функционирования компаний самых разнообразных сфер деятельности. И здесь не обойтись без использования специализированного оборудования, позволяющего вывести текущие процессы на принципиально новый уровень. Техника этого сегмента представлена широким разнообразием, в ориентире на основные запросы предприятий. С каждым годом она становится все более совершенной, направленной на улучшение, упрощение отчетных, расчетных, контрольных и прочих операций.

С приобретением всего необходимого для конкретного бизнеса оборудования не возникает сложностей. Рынок полон разноплановых предложений, которые легко подобрать под любые существующие требования предприятия и даже с учетом ряда перспективных моментов. И здесь на выручку приходят такие компании, как ККТ Центр, в чьих рамках собрано большое количество подобной техники, предоставляются сопутствующие услуги.

Автоматизация бизнес-процессов: подбираем оборудование

В рамках одной специализированной организации можно приобрести любую востребованную сегодня контрольно-кассовую технику. Так, могут быть доступны не только уже привычные многим бизнесменам кассовые аппараты, онлайн-кассы, фискальные регистраторы, но и смарт-терминалы, полноценные комплекты модернизации. Здесь же можно подобрать под свои задачи POS системы и соответствующую периферию, например, денежные ящики, дисплеи покупателей. Представлены удобные устройства для штрих-кодирования: сканеры штрих-кодов, принтеры этикеток, терминалы сбора данных. Для работы с деньгами можно подобрать платежные системы и банковское оборудование в виде счетчиков банкнот, детекторов валют, банковских терминалов. Для многих предприятий важно приобретение фискальных накопителей, торговых весов, предложенных множеством разноплановых вариантов.

В дополнение к специализированному оборудованию профессионалы предлагают программное обеспечение в актуальных для современного бизнеса вариантах. Также можно приобрести расходные материалы, например, чековые ленты, термоэтикетки.

Приобретая оборудование у специалистов, можно рассчитывать на дальнейшее продуктивное сотрудничество по таким векторам, как сервисное обслуживание, ремонт. Также профессионалы оказывают содействие в регистрации, перерегистрации, снятии с учета кассовой техники в ИФНС, замене фискального накопителя, подключении электронной отчетности, к системе маркировки или к ОФД, выпуске электронной цифровой подписи и многом другом. К ним же можно обратиться и за организацией обучения персонала работе с приобретенной техникой.

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