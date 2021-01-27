Вторичное жилье в Екатеринбурге за месяц подорожало на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. По состоянию на 18 января 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 79 тыс. 470 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За последнюю неделю цены выросли на 0,2%, за месяц — на 0,9%. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 дней.

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