УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
27.01.2021

Вторичное жилье в Екатеринбурге за месяц подорожало на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. По состоянию на 18 января 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 79 тыс. 470 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последнюю неделю цены выросли на 0,2%, за месяц — на 0,9%.

Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 110 дней.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. По состоянию на 28 декабря 2020 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

15.12.2020 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 7,3%

По состоянию на 7 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 77 тыс. 722 руб. ...

15.12.2020 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. По состоянию на 7 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

30.11.2020 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 6%

По состоянию на 23 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 76 тыс. 806 руб. ...

30.11.2020 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 6%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. По состоянию на 23 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18