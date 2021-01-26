Только 12% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. На 1 января 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 12%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.
«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 12%, среднее профессиональное — 22,1%, среднее общее — 15,5%, основное общее — 45,1%, не имеющих основного общего образования — 5,3%», — говорится в сообщении.
Отметим, что ровно год назад доля безработных с высшим образованием в Свердловской области составляла 22%.
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