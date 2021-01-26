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26.01.2021

Cуд оставил без изменений решение о непризнании здания аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге памятником

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, который отказался признавать здание бывшего аэровокзала «Уктус» памятником архитектуры. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе суда.

С требованием признать здание объектом культурного наследия ранее выступали общественники. В свердловском управлении госохраны ОКН отказались включать аэровокзал в реестр памятников. Данное решение общественники попытались оспорить в районном суде, подав соответствующее заявление в августе 2020 года.

Само здание было возведено на территории микрорайона Ботанический в 1937 году. Сейчас объект не эксплуатируется.

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