Cуд оставил без изменений решение о непризнании здания аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге памятником

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, который отказался признавать здание бывшего аэровокзала «Уктус» памятником архитектуры. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе суда.



С требованием признать здание объектом культурного наследия ранее выступали общественники. В свердловском управлении госохраны ОКН отказались включать аэровокзал в реестр памятников. Данное решение общественники попытались оспорить в районном суде, подав соответствующее заявление в августе 2020 года.



Само здание было возведено на территории микрорайона Ботанический в 1937 году. Сейчас объект не эксплуатируется.