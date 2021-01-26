Cуд оставил без изменений решение о непризнании здания аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге памятником

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, который отказался признавать здание бывшего аэровокзала «Уктус» памятником архитектуры. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе суда.
С требованием признать здание объектом культурного наследия ранее выступали общественники. В свердловском управлении госохраны ОКН отказались включать аэровокзал в реестр памятников. Данное решение общественники попытались оспорить в районном суде, подав соответствующее заявление в августе 2020 года.
Само здание было возведено на территории микрорайона Ботанический в 1937 году. Сейчас объект не эксплуатируется.
Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался удовлетворить ходатайство о досрочном открытии ресторана McDonald’s по ул. 8 ...06.10.2014 Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался удовлетворить ходатайство о досрочном открытии ресторана McDonald’s по ул. 8 Марта
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2014. Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался удовлетворить ходатайство о досрочном открытии ...06.05.2013 Общественники настаивают на внесении здания по ул. Луначарского, 210а в реестр памятников
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2013. Общественники просят включить в ресстр памятников дом по ул. Луначарского, 210а, ...10.09.2012 Администрация Екатеринбурга отказалась признавать здание кинотеатра «Темп» объектом культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. Администрация Екатеринбурга отказалась признавать здание кинотеатра «Темп» объектом ...23.07.2012 Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр объектов культурного наследия РФ
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2012. Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр ...