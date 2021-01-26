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26.01.2021

Экс-глава подразделения Управления на транспорте МВД по УрФО предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловский областной суд в ближайшее время будет направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя подразделения Управления на транспорте МВД России по УрФО и его пособника.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, фигуранту дела и его пособнику предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

«По версии следствия, в период с 2002 по 2016 год, занимая различные руководящие должности, полковник полиции, используя свое служебное положение, путем обмана похитил бюджетные денежные средства в сумме более 1,5 млн руб., принадлежащие Управлению на транспорте МВД России по УрФО», — говорится в сообщении.

Предполагаемый пособник, будучи тогда сотрудником милиции, подписывал документы, на основании которых выделялись деньги.

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