Число безработных на Среднем Урале сократилось на 342 человека

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. По состоянию на 26 января в Свердловской области официально зарегистрирован 111 тыс. 801 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 22 января число безработных составляло 112 тыс. 143 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 342 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,27%.
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