Порядка 300 организаций в Свердловской области воспользовались отсрочкой по уплате налогов в связи с пандемией COVID-19

За 11 месяцев 2020 года совокупный объем задолженности юридических лиц, ИП и физлиц в Свердловской области составил 35 ...

Почти 36 млрд рублей составил совокупный объем задолженности свердловчан за 11 месяцев 2020 года

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. За 11 месяцев 2020 года совокупный объем задолженности юридических лиц, ИП и физлиц в ...

Почти 36 млрд рублей составил совокупный объем задолженности свердловчан за 11 месяцев 2020 года

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2015. За август 2015 года задолженность по налоговым платежам, пени, налоговым санкциям, ЕСН ...

В Свердловской области с начала года задолженность по налогам и сборам выросла до 30 млрд рублей

За 11 месяцев 2014 года задолженность по налогам и сборам, администрируемым инспекциями Свердловской области, включая ...