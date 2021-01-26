Порядка 300 организаций в Свердловской области воспользовались отсрочкой по уплате налогов в связи с пандемией COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Механизмом по предоставлению отсрочек по уплате налоговых платежей за 11 месяцев 2020 года в Свердловской области воспользовались порядка 300 организаций из числа наиболее пострадавших в связи с пандемией COVID-19.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Свердловской области Артем Балюра, свердловские предприятия получили отсрочки на сумму свыше 1 млрд руб.
Как ранее сообщал УрБК, совокупная задолженность юридических лиц, ИП и физлиц по уплате налогов в Свердловской области, по данным регионального УФНС России, составляет 35 млрд 963 млн руб.
За 11 месяцев 2020 года совокупный объем задолженности юридических лиц, ИП и физлиц в Свердловской области составил 35 ...26.01.2021 Почти 36 млрд рублей составил совокупный объем задолженности свердловчан за 11 месяцев 2020 года
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. За 11 месяцев 2020 года совокупный объем задолженности юридических лиц, ИП и физлиц в ...23.09.2015 Эффективности взыскания налоговой задолженности в Свердловской области составила 69,8%
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2015. За август 2015 года задолженность по налоговым платежам, пени, налоговым санкциям, ЕСН ...26.12.2014 В Свердловской области с начала года задолженность по налогам и сборам выросла до 30 млрд рублей
За 11 месяцев 2014 года задолженность по налогам и сборам, администрируемым инспекциями Свердловской области, включая ...26.12.2014 В Свердловской области с начала года задолженность по налогам и сборам выросла до 30 млрд рублей
УрБК, Москва, 26.12.2014. За 11 месяцев 2014 года задолженность по налогам и сборам, администрируемым инспекциями ...