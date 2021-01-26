В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. На Среднем Урале за вторую календарную неделю зарегистрировано 25 тыс. 900 случаев ...

В Екатеринбурге превышение эпидемического порога по ОРВИ составило 37,3%

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области с начала 2021 года превышен на 77%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. За первую неделю 2021 года эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ...