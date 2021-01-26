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26.01.2021

В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 января 2021 года по предварительным диагнозам зарегистрировано 2 тыс. 795 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлой недели на 18,77%.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в то же время за третью календарную неделю в Екатеринбурге зарегистрировано 849 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 19,98%.

Кроме того, за указанный период в Свердловской области был выявлен 26 тыс. 751 случай ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 17,7%. В Екатеринбурге за то же время было зарегистрировано 12 тыс. 159 случаев (ниже на 1,3%).

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