УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. За 11 месяцев 2020 года совокупный объем задолженности юридических лиц, ИП и физлиц в ...

Почти 36 млрд рублей составил совокупный объем задолженности свердловчан за 11 месяцев 2020 года

Жители Свердловской области накопили долг по транспортному налогу в размере 1,7 млрд рублей

С 1 января по 19 октября 2018 года жителям Среднего Урала списали задолженность по налоговым платежам на сумму 1 млрд ...

Жителям Свердловской области списали долги по налоговым платежам на 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. С 1 января по 19 октября 2018 года жителям Среднего Урала списали задолженность по ...

Жителям Свердловской области списали долги по налоговым платежам на 1 млрд рублей

В Свердловской области с начала года задолженность по налогам и сборам выросла до 30 млрд рублей

За 11 месяцев 2014 года задолженность по налогам и сборам, администрируемым инспекциями Свердловской области, включая ...