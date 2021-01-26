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26.01.2021

Почти 36 млрд рублей составил совокупный объем задолженности свердловчан за 11 месяцев 2020 года

За 11 месяцев 2020 года совокупный объем задолженности юридических лиц, ИП и физлиц в Свердловской области составил 35 млрд 963 млн руб. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС России Артем Балюра.

По его словам, с 2018 года налоговые органы фиксируют устойчивую динамику снижения совокупной суммы задолженности в регионе.

«Нами собираются прогнозы, и мы с большой долей вероятности ожидаем, что по итогам 2020 года сумма задолженности будет снижена не менее чем на 3%», — сообщил А. Балюра.

В структуре совокупного объема задолженности на Среднем Урале долги по налогам на имущество физических лиц на 1 декабря 2020 года составляют 2 млрд 362 млн руб. В региональном УФНС России также отмечают динамику снижения задолженности населения по этим видам налогов.

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