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26.01.2021

В Екатеринбурге начали эвакуировать транспорт по маршруту прохождения уборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Екатеринбурге начали эвакуировать транспортные средства, которые оказались на пути прохождения уборочной техники, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Высвобождение маршрута проводят сотрудники ГИБДД по заявкам профильных комитетов, ответственных за уборку улично-дорожной сети.

«Днем 27 января 2021 года коммунальные службы приступят к масштабному вывозу снежных масс с улиц Тепличной, Парниковой, Большакова — от улицы Луначарского до улицы Большакова, улицы Академика Вонсовского — от улицы Чкалова до улицы Михеева, а также дублера улицы Сахарова — от улицы Чкалова до улицы Амундсена. Инспекторы ГИБДД окажут содействие в проведении уборочных работ на названных магистралях, предварительно установив временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», — говорится в сообщении.

Как ранее писал УрБК, городские власти с начала января 2021 года не могут справиться с последствиями снегопада.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам транспорта, экологии и благоустройства Алексей Бубнов, выступая в гордуме, заявил, что коммунальщикам препятствуют обильные осадки, неубранные автомобили и несовершенство ГОСТов.

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