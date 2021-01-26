«Россети Урал» — «Екатеринбург» завершили техприсоединение «Академии волейбола Н. В. Карполя»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» успешно завершили работы по технологическому присоединению ГАУ «Академия волейбола Н. В. Карполя».



Как сообщает отдел по связям с общественностью компании, академия стала первым объектом, который возведен в Свердловской области в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм 2023. Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры в декабре 2020 года выдало разрешение на ввод академии в эксплуатацию. В настоящий момент там продолжаются работы по оснащению необходимым оборудованием.



«Для энергоснабжения спортивной площадки энергетики «Россети Урал» установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП) и выполнили врезку в кабельную линию 10 кВ, часть которой была проложена методом горизонтального направленного бурения. В ходе проведения работ по подключению объекта были проведены мероприятия на подстанции «Искра» — установка учета и выполнение монтажа и наладки оборудования», — говорится в сообщении.



Здание девятиэтажного спорткомплекса площадью 9 тыс. кв. м. расположено в районе перекрестка улиц Машинистов — Готвальда и включает в себя тренировочные площадки, общежитие для спортсменов, зал для проведения соревнований, медико-реабилитационный блок.



Отмечается, что академия станет одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка».