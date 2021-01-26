Правительство РФ скорректировало экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

УрБК, Москва, 26.01.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменении экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, сообщает пресс-служба кабмина.



«С 15 февраля по 28 февраля пшеница (1 тыс. кг) будет облагаться пошлиной в 25 евро, пошлины на ячмень и кукурузу (1 тыс. кг) с 15 февраля по 14 марта будут равны 0 евро. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответственно). При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1 тыс. кг», — говорится в сообщении.



Предполагается, что корректировка пошлин позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.



Ранее правительство РФ, производители и ритейл подписали соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло до конца марта 2021 года. Максимальная стоимость сахара у производителей составит 36 руб. за кг, подсолнечного масла — 95 руб. за литр. Розничные цены составят не более 45 руб. и 110 руб. соответственно.



Напомним, что 10 декабря президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что в период пандемии (по его данным) цены на сахарный песок в среднем по стране выросли на 71,5%, на подсолнечное масло — на 23,8%. Глава государства дал правительству РФ неделю на решение этой проблемы.