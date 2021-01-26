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26.01.2021

В 2020 году ГИБДД зарегистрировала 43 ДТП по вине водителей такси на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области провели рейд, в рамках которого проверялось исполнение водителями, управляющими автомобилями такси, требований законодательства, регламентирующего деятельность по перевозке пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД водителями легкового такси, а также профилактику ДТП с участием данной категории.

В ходе рейда сотрудниками ГИБДД выявлены факты незаконного нанесения цветографической схемы такси на легковой автомобиль, внесения изменений в конструкцию транспортного средства — установка газобаллонного оборудования без согласования с ГИБДД. У каждого второго водителя такси отсутствовал путевой лист.

Отмечается, что подобные рейды пройдут и в других городах Свердловской области.

«По итогам 2020 года на территории Свердловской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей такси. В этих автоавариях 2 человека погибли и еще 64 человека получили травмы различной степени тяжести», — уточняют в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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