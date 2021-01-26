В 2020 году ГИБДД зарегистрировала 43 ДТП по вине водителей такси на Среднем Урале

Число аварий с пострадавшими с участием такси в Екатеринбурге выросло на 9,3% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. В прошлом году в Екатеринбурге зарегистрировано 111 ДТП с участием автомобилей такси, ...