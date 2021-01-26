УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
26.01.2021

Скончался председатель комитета свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Отметим, что Владимир Терешков родился 11 сентября 1947 года. В 1992-2004 годы он возглавлял администрацию Верх-Исетского района Екатеринбурга. С 2004 года избирался в областную думу и Заксобрание Свердловской области. В региональном парламенте В. Терешков не только возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам, но и был председателем комиссии по регламенту.

Владимир Терешков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.11.2014 Заксобрание Свердловской области получило резолюцию жителей Екатеринбурга по региональному бюджету

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области получили резолюцию жителей ...

23.05.2012 Комитет по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области расширен до 6 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2012. Состав комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской ...

25.03.2010 Председателями комитетов свердловской Областной Думы избраны Владимир Машков, Николай Воронин, Анатолий Гайда и Владимир Терешков

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2010. Председателем Комитета свердловской Областной Думы по промышленной, аграрной политике и ...

25.03.2010 Комитеты Свердловской Областной Думы возглавили Владимир Машков, Николай Воронин, Анатолий Гайда и Владимир Терешков

Председателем Комитета Свердловской Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию утвержден ...

05.10.2009 Председатель Комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков: Мы будем вести переговоры о кредитах Свердловской области с банками с государственным участием

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2009. «Мы будем вести переговоры о кредитах Свердловской области с банками с государственным ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18