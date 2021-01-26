Скончался председатель комитета свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
Отметим, что Владимир Терешков родился 11 сентября 1947 года. В 1992-2004 годы он возглавлял администрацию Верх-Исетского района Екатеринбурга. С 2004 года избирался в областную думу и Заксобрание Свердловской области. В региональном парламенте В. Терешков не только возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам, но и был председателем комиссии по регламенту.
Владимир Терешков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом».
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