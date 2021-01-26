Скончался председатель комитета свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2012. Состав комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской ...

Комитет по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области расширен до 6 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2010. Председателем Комитета свердловской Областной Думы по промышленной, аграрной политике и ...

Председателем Комитета Свердловской Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию утвержден ...

Председатель Комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков: Мы будем вести переговоры о кредитах Свердловской области с банками с государственным участием

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2009. «Мы будем вести переговоры о кредитах Свердловской области с банками с государственным ...