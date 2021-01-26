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26.01.2021

Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами

УрБК, Москва, 26.01.2021. Россия снимает ограничения на въезд в страну, введенные из-за распространения COVID-19, для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Так, согласно соответствующему распоряжению, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран.

Отмечается, что ранее оперативным штабом с учетом эпидобстановки в отдельных странах было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с данными государствами.

«Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели), Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва — Доха) с периодичностью три раза в неделю», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции Россия закрыла свои границы для иностранных граждан в марте 2020 года.

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