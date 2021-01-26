УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
26.01.2021

Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор в 2020 году выросло на треть

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. По итогам 2020 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 27 тыс. 550 жалоб. Это на 32% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства.

«Более половины обращений заявителей (58%) касались нарушений прав потребителей. Количество обращений по данной теме выросло на 27% в сравнении с прошлым годом. Актуальными темами обращений в сфере прав потребителей остаются: розничная торговля — 28%, медицинские услуги — 18%, услуги ЖКХ — 11%, транспортные услуги — 9%, финансовые услуги — 6%», — говорится в сообщении.

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 10 тыс. 494 обращения, что составляет 38% от общего количества поступивших заявлений (их количество увеличилось на 39% в сравнении с прошлым годом). Наиболее распространенной темой таких обращений являются условия проживания в жилых помещениях (повышенный уровень шума от объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, санитарное состояние мест проживания). Доля этих жалоб в структуре обращений, касающихся санэпидблагополучия населения, составляет 30%; жалобы на эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования — 11%; жалобы на условия труда — 9%.

По фактам выявленных правонарушений выдано 74 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, составлено 2 тыс. 063 протокола об административных правонарушениях, в суд подано 46 исков в защиту конкретных потребителей.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.05.2019 Число жалоб в свердловский Роспотребнадзор в I квартале выросло на 10%

В I квартале 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 5 тыс. 004 обращения заявителей, ...

08.05.2019 Число жалоб в свердловский Роспотребнадзор в I квартале выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. В I квартале 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило ...

29.01.2019 В 2018 году количество обращений в Роспотребнадзор от жителей Среднего Урала увеличилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В 2018 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 20 тыс. 132 ...

24.10.2017 Число жалоб свердловчан на нарушения прав потребителей при розничной торговле выросло в 1,2 раза

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. За 9 месяцев 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...

24.05.2016 В Свердловской области на 13% выросло число жалоб на нарушения санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2016. В I квартале 2016 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18