Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор в 2020 году выросло на треть

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. По итогам 2020 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 27 тыс. 550 жалоб. Это на 32% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства.



«Более половины обращений заявителей (58%) касались нарушений прав потребителей. Количество обращений по данной теме выросло на 27% в сравнении с прошлым годом. Актуальными темами обращений в сфере прав потребителей остаются: розничная торговля — 28%, медицинские услуги — 18%, услуги ЖКХ — 11%, транспортные услуги — 9%, финансовые услуги — 6%», — говорится в сообщении.



В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 10 тыс. 494 обращения, что составляет 38% от общего количества поступивших заявлений (их количество увеличилось на 39% в сравнении с прошлым годом). Наиболее распространенной темой таких обращений являются условия проживания в жилых помещениях (повышенный уровень шума от объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, санитарное состояние мест проживания). Доля этих жалоб в структуре обращений, касающихся санэпидблагополучия населения, составляет 30%; жалобы на эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования — 11%; жалобы на условия труда — 9%.



По фактам выявленных правонарушений выдано 74 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, составлено 2 тыс. 063 протокола об административных правонарушениях, в суд подано 46 исков в защиту конкретных потребителей.