В Каменске-Уральском экс-директор психоневрологического интерната обвиняется в хищении средств пациентов на сумму свыше 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Каменске-Уральском бывший директор психоневрологического интерната обвиняется в хищении средств инвалидов на сумму свыше 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как поясняют в ведомстве, бывший директор ГАСУ СО «Каменск-Уральский психоневрологический интернат» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, обвиняемая в период с 2015 года по 2019 год под предлогом приобретения товарно-материальных ценностей для нужд интерната через сотрудников убеждала пациентов интерната снимать наличные денежные средства с их банковских счетов и передавать ей.
«При этом пациенты интерната являются инвалидами в связи с психическими заболеваниями, многие из которых не умеют писать, читать и считать и не могут принимать юридически значимых решений. Полученными у восьми клиентов интерната денежными средствами на общую сумму более 2,2 млн руб. обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, в период с 2010 года по 2018 год обвиняемая использовала средства пациентов на нужды учреждения. Таким образом, от действий обвиняемой пострадало 22 жителя интерната на общую сумму более 2,4 млн руб.», — сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Также органами прокуратуры предъявлены иски о возмещении ущерба потерпевшим, уточняют в ведомстве.
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