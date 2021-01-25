Счетная палата РФ указала на риски возникновения дефицита товаров из-за госрегулирования цен

УрБК, Москва, 25.01.2021. Дальнейшее расширение ассортимента социально значимых товаров, к которым может быть применено ценовое регулирование, создает риски возникновения дефицита товаров в розничных магазинах. Об этом сообщается в экономическом мониторинге департамента аудита Счетной палаты РФ.



Аудиторы предупреждают о возможном отказе крупных производителей продавать продовольственные товары по установленным правительство РФ ценам.



«Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары. Однако… существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары», — говорится в материалах ведомства.



В Счетной палате также отметили, что после отмены введенных ограничений сохраняется риск ускоренного роста цен на продукты.



Как сообщал УрБК, в декабре 2020 года правительство РФ получило право устанавливать предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов питания или товары первой необходимости.



Изначально по поручению президента РФ Владимира Путина были заморожены цены на сахар и подсолнечное масло. В январе 2021 года в Минсельхозе РФ сообщили о возможном расширении практики госрегулирования цен на зерно и макаронные изделия.