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25.01.2021

В Екатеринбург привезли 18,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Екатеринбург доставлена новая партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 18,5 тыс. доз.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, препарат уже распределили по медучреждениям города.

Запись на вакцинацию проводится либо через сайт медучреждения, где появилась вакцина, либо по телефону 122.

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