В Екатеринбург привезли 18,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Екатеринбург доставлена новая партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 18,5 тыс. доз.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, препарат уже распределили по медучреждениям города.



Запись на вакцинацию проводится либо через сайт медучреждения, где появилась вакцина, либо по телефону 122.