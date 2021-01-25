В Екатеринбург привезли 18,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Екатеринбург доставлена новая партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 18,5 тыс. доз.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, препарат уже распределили по медучреждениям города.
Запись на вакцинацию проводится либо через сайт медучреждения, где появилась вакцина, либо по телефону 122.
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