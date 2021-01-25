Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности отмены карантинных ограничений

УрБК, Москва, 25.01.2021. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране появилась возможность отказаться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
В целом, по оценке главы государства, ситуация с распространением COVID-19 в стране стабилизируется.
«Количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается», — сказал В. Путин.
Напомним, ограничения во всех регионах страны начали вводить в конце марта 2020 года. Из-за пандемии была полностью остановлена работа общепита, непродуктового ритейла и сферы развлечений. Постепенное снятие ограничений в регионах началось в июне и было остановлено в начале сентября из-за нового роста заболеваемости.
В настоящее время Свердловская область официально находится на втором этапе снятия ограничений. На Среднем Урале запрещена работа детских развлекательных центров, а также ограничена ночная работа кафе, ресторанов и увеселительных заведений.
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