«Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге две офтальмологические поликлиники

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге две офтальмологические поликлиники для Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», сообщает пресс-служба застройщика.



«Новая база консультативной клиники «Микрохирургии глаза» расположится на трех этажах первой очереди проекта «Свобода Residence» и откроется в будущем году. Здесь разместится офтальмологическая консультативная поликлиника для взрослых с преобладанием пациентов с глаукомой. «Свобода Residence» находится в самом центре города — на перекрестке ул. Шейнкмана — Радищева, сюда удобно добираться из любого района города. Сейчас строители выполняют инженерную адаптацию помещения общей площадью в 1 тыс. 350 кв. м. под задачи центра. Оно будет передано заказчику с отделкой «под ключ», — говорится в сообщении.







Второй проект планируется реализовать в микрорайоне Краснолесье, где по техническому заданию центра «Атомстройкомплекс» с нуля построит новое отдельно стоящее двухэтажное здание детской глазной поликлиники площадью порядка 800 кв. м. Оба проекта офтальмологических центров являются социальными, ведь помощь горожанам на 80% будет оказываться бесплатно, по программе госгарантий.



«Атомстройкомплекс» — наш многолетний, надежный партнер. Сотрудничество началось еще в 2008 году, когда застройщик выполнил уникальный пристрой на крыше одноэтажного здания кафе клиники. Очень важно, что работа Центра во время строительства не останавливалась. Пристрой позволил нам расширить стационар на 50 мест, создать новую диагностическую линию и большой конференц-зал для научных конференций. В 2012 году «Атомстройкомплекс» стал генеральным застройщиком полного обновления здания на Ясной, 31, — нашего Центра рефракционно-лазерной хирургии. Коробку площадью 1 тыс. 800 кв. м. предстояло превратить в суперсовременную клинику. И это произошло — тогда мы провели полную реконструкцию, пристроили подземный теплопункт на 50 кв. м. и входную группу с двумя лифтами, разработали систему кондиционирования и вентиляции, поменяли окна. Еще один большой проект — реконструкция отделения охраны детского зрения на Мичурина, 132 — мы тоже реализовали совместно с «Атомстройкомплексом». Компания отлично справляется с нашими задачами и имеет большой опыт строительства сложных медицинских объектов», — считает генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.







Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в работе «Атомстройкомплекса». Компания выступает в качестве подрядчика по государственным заказам на строительство социально значимых объектов, а также формирует внутреннюю инфраструктуру жилых кварталов за счет размещения на первых этажах предприятий сферы услуг. Для этого в структуре девелопера сформировано отдельное подразделение по управлению коммерческой недвижимостью.



«Когда компания-застройщик еще на этапе проектирования и начала строительства понимает, какой бизнес зайдет на данную территорию, тогда возможно максимально полно удовлетворить все пожелания заказчика и реализовать необходимые инженерные системы. Сотрудничество на ранней стадии в итоге избавляет бизнес от необходимости переделывать готовое помещение под себя. Это особенно важно для таких специфических моделей бизнеса, как медицинские центры, кафе и рестораны, фитнес-центры», — говорит директор агентства коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» Сергей Кравчук.







По его словам, в компании сегодня рассматривают различные варианты сотрудничества, в том числе строительство новых объектов под нужды как конкретного покупателя, так и под нужды арендатора, без необходимости выкупа помещения.



Напомним, что за 25 лет своего существования компания построила и реконструировала более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов. Среди них — самый высокий жилой дом в Екатеринбурге «Февральская революция» (42 этажа, 140 метров), Дом Севастьянова (полностью реконструированный к саммиту ШОС в 2009 году), Областной перинатальный центр, несколько театров (Камерный, ТЮЗ, «Щелкунчик») и даже уникальный подземный переход на Плотинке.



В прошлом году компания «Атомстройкомплекс» сдала в эксплуатацию еще один объект, который обещает стать знаковым для Екатеринбурга — культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Новый комплекс состоит из двух соединенных между собой зданий — старого исторического дома на ул. Вайнера, 11 (именно здесь хранились коллекции государственного Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны) и фондохранилища.



Кроме того, «Атомстройкомплекс» выиграл конкурс на проведение работ по обновлению здания Уральского ГУ Банка России в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика. Согласно техническому заданию, компания выполнит работы по созданию проектной и рабочей документации, а также строительно-монтажные работы. В обновленном здании разместятся IT-подразделения Центробанка.



Фото предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»