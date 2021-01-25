С администрации Серова взыскали около 1 млн рублей компенсации стоимости аварийного дома местного жителя

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Серове прокуратура в суде добилась выплаты компенсации в сумме свыше 960 тыс. руб. за жилье, признанное аварийным в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



«В 2016 году дом по ул. Паровозников, где была расположена квартира серовчанина, был исключен из Региональной программы капремонта в связи с нецелесообразностью проведения таких работ. В 2019 году в указанном доме произошло обрушение перекрытий», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В 2019 году этот дом был признан аварийным и подлежал сносу с планируемым сроком расселения жителей дома до 31 декабря 2029 года.



Однако в нарушение требований статьи 32 Жилищного кодекса РФ администрация городского округа решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под аварийным домом и помещениями, находящимися в собственности граждан, не приняла. Также администрация не провела оценку стоимости изымаемого имущества.



Серовская городская прокуратура обратилась в суд в интересах заявителя с иском о взыскании с администрации муниципалитета денежной компенсации за жилое помещение, а также компенсации затрат на услуги по оценке стоимости жилья.



Исковые требования прокуратуры были удовлетворены судом в полном объеме, судебное решение исполнено.