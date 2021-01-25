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25.01.2021

Суд в Екатеринбурге оштрафовал «Трест Уралтрансспецстрой» за затопление подвалов «Здания гостиницы «Эрмитаж»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал, что действия АО «Трест Уралтрансспецстрой» при проведении земляных работ привели к подтоплению объекта культурного наследия регионального значения — «Здания гостиницы «Эрмитаж», в котором в 1928 году останавливался поэт Владимир Маяковский.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, факт затопления подвальных помещений «Здания гостиницы «Эрмитаж» по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, д.56 был выявлен в июне 2020 года должностным лицом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«АО «Трест Уралтрансспецстрой» проводило капитальный ремонт улицы Горького на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева. При выполнении земляных работ, которые велись вплотную к цоколю дома, в траншее, в которой находился демонтированный трубопровод, ведущий к историческому зданию, не был оборудован водоотвод и водослив для сбора и отвода дождевых вод. Это и послужило причиной затопления объекта культурного наследия», — сообщает пресс-служба облсуда.

Постановлением суда АО «Трест Уралтрансспецстрой» назначено административное наказание за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.

Строительная компания пыталась обжаловать назначение штрафа, но апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены постановления суда первой инстанции.

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