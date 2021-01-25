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25.01.2021

Банк России ужесточит правила продажи инвестиционных страховых продуктов

Банк России предложил ужесточить правила продажи инвестиционных страховых продуктов, говорится в сообщении регулятора.

«Разработанный проект устанавливает минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика в целях исключения недобросовестных практик по введению потребителей в заблуждение относительно отдельных условий добровольного страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика», — говорится в сообщении.

Согласно разработанному проекту, страховщики будут обязаны включать в правила страхования условие о том, что страховая защита по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) начинает действовать с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

Регулятор также считает необходимым предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и краткосрочному накопительному страхованию жизни (на срок менее семи лет). В конце действия договора клиент сможет получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии.

Защита капитала будет действовать и на случай отказа потребителя от инвестиционной страховки. До уплаты третьего взноса клиент сможет вернуть уплаченные страховые взносы в размере 100%.

Ранее стало известно, что неквалифицированные российские инвесторы могут лишиться доступа к сложным инвестиционным продуктам. Законопроект, подразумевающий такую норму, 11 января 2021 года был предложен Банком России.

По мнению ЦБ, к сложным инвестиционным продуктам следует отнести российские или иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием и облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента выкупить в любой момент бумагу за полную стоимость и кредитным рейтингом не ниже установленного советом директоров ЦБ.

Также проект запрещает продавать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах. Замечания к проекту принимались до 24 января 2021 года. Указание вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

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