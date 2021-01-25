В России в 2020 году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов

УрБК, Москва, 25.01.2021. В России в прошлом году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, говорится в сообщении госкомпании «ДОМ.РФ».



Доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов в 2020 году составила 13,7% (6,8% — годом ранее). Средняя ставка по таким продуктам к концу прошлого года опустилась ниже 8% по сравнению с 9,5-10% в среднем за 2019 год.



Напомним, что за 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 118 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных кредитов выросло на 37%, объем — на 50%.



«К началу декабря задолженность жителей Свердловской области по ипотеке превысила 283 млрд руб. За год показатель увеличился на 20%», — рассказывал начальник экономического управления Уральского главного управления Банка России Алексей Кориков.