УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
25.01.2021

В России в 2020 году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов

УрБК, Москва, 25.01.2021. В России в прошлом году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, говорится в сообщении госкомпании «ДОМ.РФ».

Доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов в 2020 году составила 13,7% (6,8% — годом ранее). Средняя ставка по таким продуктам к концу прошлого года опустилась ниже 8% по сравнению с 9,5-10% в среднем за 2019 год.

Напомним, что за 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 118 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных кредитов выросло на 37%, объем — на 50%.

«К началу декабря задолженность жителей Свердловской области по ипотеке превысила 283 млрд руб. За год показатель увеличился на 20%», — рассказывал начальник экономического управления Уральского главного управления Банка России Алексей Кориков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.01.2021 Объем выдачи ипотеки на Среднем Урале за 11 месяцев 2020 года вырос на 50%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. За 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов ...

03.12.2020 Число выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале в октябре выросло на 61%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. По итогам октября 2020 года в Свердловской области выдали 6,5 тыс. ипотечных кредитов. ...

19.09.2019 В России количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 20%

УрБК, Москва, 19.09.2019. Российские банки в августе сократили выдачу новых ипотечных кредитов на 20% по сравнению с ...

31.07.2019 Число выданных ипотечных кредитов в РФ в I полугодии сократилось на 13%

УрБК, Москва, 31.07.2019. Объем выдачи рублевых ипотечных кредитов в РФ в I полугодии 2019 года сократился на 3,5% по ...

04.08.2017 Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ снизилась до 11,11%

УрБК, Москва, 04.08.2017. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России в июне 2017 года составила ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18