Компанию «Уралэластотехника» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Специалисты Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили соблюдение санитарных требований в АО «Уралэластотехника» (ул. Монтерская, 7), выявив ряд серьезных нарушений.



«На предприятии на период карантина не отстраняли от работы сотрудников, контактировавших с больными COVID-19, несвоевременно выдавались препараты для предотвращения заболевания новой коронавирусной инфекцией среди контактных, должным образом не проводилась заключительная дезинфекция на местах работы больных. Кроме того, были обнаружены нарушения при хранении и использовании дезинфицирующих средств», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Материалы проверки были направлены в суд. По результатам рассмотрения дела на компанию наложили штраф в размере 100 тыс. руб.



Отметим, что АО «Уралэластотехника» специализируется на производстве резиновых технических изделий, предприятие является лидером на отечественном рынке по выпуску автомобильных динамических уплотнителей широкого круга автосборочных предприятий.