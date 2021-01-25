Госжилстройнадзор требует обеспечить своевременную очистку крыш и дворов от снега и наледи в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Письмо с требованием неукоснительного соблюдения правил зимней уборки придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи Госжилнадзор Свердловской области направил в адрес управляющих компаний и ТСЖ Екатеринбурга



Как разъяснили в ведомстве, обслуживающие организация обязаны регулярно очищать внутридворовые проезды и тротуары, в том числе крыльцо и площадки у входов в подъезды, а также находящиеся во дворах крышки колодцев и пожарных гидрантов.



Тротуары при этом должны очищаться по всей ширине, до асфальтового покрытия, при гололеде — обрабатываться песком.



«В ближайшие дни на Среднем Урале ожидается значительное потепление и местами, по данным синоптиков, температура воздуха приблизится к нулевым отметкам. Во избежание схождения с крыш домов снежных масс и образования на них опасных для жизни людей сосулек, управляющим компаниям, ТСЖ и другим юридическим лицам необходимо тщательно проверить состояние вверенного им жилфонда и заблаговременно, не дожидаясь интенсивного таяния снега, освободить кровли зданий от скопившихся осадков. С самовольно установленных козырьков балконов снег убрать обязаны установившие их собственники», — отметили в надзорном ведомстве.



Состояние кровель домов и козырьков подъездов в зимний период также должно контролироваться в постоянном режиме.



Качество уборки снега с кровель и расчистки дворовых территорий будет оцениваться департаментом в ходе выездных проверок, в том числе по обращениям жителей, уточняют в ведомстве.



С жалобами на некачественную уборку дворовых территорий и кровель горожанам рекомендуют обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, в случае их бездействия — в администрацию муниципалитета либо непосредственно Госжилстройнадзор: https://dom.gosuslugi.ru/