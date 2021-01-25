В Свердловской области выявлено 386 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 января 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 68 тыс. 304 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 1 тыс. 938. За сутки из больниц выписаны 396 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 60 тыс. 815 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 19 тыс. 290 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 738 тыс. 690 человек. За сутки зарегистрировано 456 летальных случаев (всего 69 тыс. 918), выздоровели 19 тыс. 003 человека (всего 3 млн 150 тыс. 763).