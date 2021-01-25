Администрация Екатеринбурга выставила на торги 19 нежилых помещений

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга приглашает представителей бизнеса к участию в аукционе на право заключения договоров аренды 19 объектов нежилого фонда.



Как сообщает пресс-служба муниципалитета, прием заявок и документов для участия в аукционе уже стартовал и будет проходить до 11 февраля 2021 года.



Аукцион состоится 18 февраля 2021 года и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.