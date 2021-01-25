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25.01.2021

Новостройки в Екатеринбурге за последний месяц подешевели на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Средняя цена квадратного метра в новостройке в Екатеринбурге составляет 95,3 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН.

За последние четыре недели цены снизились на 4,8%. С января 2020 года квартиры на первичном рынке подорожали на 30,5%.

В целом по стране (учитывались 16 крупнейших городов) цены на новостройки за месяц выросли на 0,3%, за год — на 16,6%. В настоящее время средняя стоимость «квадрата» в новостройках РФ составляет 88,6 тыс. руб.

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