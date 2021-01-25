УК «Ремстройкомплекс» выплатит более 130 тыс. рублей автовладельцу из Екатеринбурга за упавшую на машину глыбу льда

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Решением суда ООО «Ремстройкомплекс» обязали выплатить жителю Екатеринбурга 136 тыс. 737 руб. в качестве возмещения убытков за ремонт автомобиля Toyota Corolla.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, мужчина оставил машину на парковке возле одного из домов по улице Чапаева в Екатеринбурге и по возвращению увидел, что в его отсутствие транспортное средство было повреждено упавшей с крышей многоквартирного дома глыбой льда.
Стоимость ремонта транспортного средства составила 118 тыс. 464 руб.
С иском о взыскании возмещения убытков с компании «Ремстройкомплекс», которая осуществляет управление многоэтажкой, пострадавший мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
В суде истец просил возместить убытки за ремонт автомобиля в сумме 118 тыс. 464 руб., расходы по оплате экспертизы — 4 тыс. руб., судебные расходы на услугу представителя — 15 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины — 3 тыс. 569 руб. и другие расходы, связанные с подготовкой искового заявления.
Суд удовлетворил исковые требования истца, снизив при этом сумму оплаты услуг представителя с 15 до 10 тыс. руб.
«Ремстройкомплекс» не согласился с решением суда о возмещении убытков и обжаловал его.
«При рассмотрении апелляционной жалобы ответчик настаивал, что им соблюдены все требования, связанные с надлежащим содержанием и эксплуатацией общего имущества многоквартирного жилого дома. За зимний период кровля дома очищалась несколько раз, были установлены предупреждающие таблички о возможном скоплении снега и льда и падении их с кровли. Но, несмотря на предупреждения, истец допустил грубую неосторожность, оставив автомобиль в непосредственной близости к дому. Судебная коллегия отклонила доводы о неосторожности истца. Так как на фотоснимках и видеозаписи с места происшествия было видно, что предупреждающих табличек в зоне видимости припаркованного автомобиля нет, а транспортное средство припарковано в парковочном кармане, за которым расположен тротуар», — рассказали в пресс-службе облсуда.
Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга и возложил на компанию «Ремстройкомплекс» обязанность оплатить владельцу Toyota Corolla расходы на ремонт и подготовку к судебному заседанию.
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» («СОКВД») по решению ...14.11.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. ...14.05.2019 Екатеринбургская теплосетевая компания заплатит водителю за поврежденный автомобиль почти 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» выплатит автовладельцу 486 тыс. 840 руб. за ...25.07.2018 Житель Екатеринбурга отсудил у РСА более 274,6 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с Российского союза автостраховщиков (РСА) 274,6 тыс. руб. ...09.02.2018 В Екатеринбурге суд обязал УК «Верх-Исетская» починить кровлю в многоквартирном доме
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. В Екатеринбурге суд обязал УК «Верх-Исетская» произвести ремонт кровли многоквартирного ...