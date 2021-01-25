УК «Ремстройкомплекс» выплатит более 130 тыс. рублей автовладельцу из Екатеринбурга за упавшую на машину глыбу льда

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Решением суда ООО «Ремстройкомплекс» обязали выплатить жителю Екатеринбурга 136 тыс. 737 руб. в качестве возмещения убытков за ремонт автомобиля Toyota Corolla.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, мужчина оставил машину на парковке возле одного из домов по улице Чапаева в Екатеринбурге и по возвращению увидел, что в его отсутствие транспортное средство было повреждено упавшей с крышей многоквартирного дома глыбой льда.



Стоимость ремонта транспортного средства составила 118 тыс. 464 руб.



С иском о взыскании возмещения убытков с компании «Ремстройкомплекс», которая осуществляет управление многоэтажкой, пострадавший мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.



В суде истец просил возместить убытки за ремонт автомобиля в сумме 118 тыс. 464 руб., расходы по оплате экспертизы — 4 тыс. руб., судебные расходы на услугу представителя — 15 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины — 3 тыс. 569 руб. и другие расходы, связанные с подготовкой искового заявления.



Суд удовлетворил исковые требования истца, снизив при этом сумму оплаты услуг представителя с 15 до 10 тыс. руб.



«Ремстройкомплекс» не согласился с решением суда о возмещении убытков и обжаловал его.



«При рассмотрении апелляционной жалобы ответчик настаивал, что им соблюдены все требования, связанные с надлежащим содержанием и эксплуатацией общего имущества многоквартирного жилого дома. За зимний период кровля дома очищалась несколько раз, были установлены предупреждающие таблички о возможном скоплении снега и льда и падении их с кровли. Но, несмотря на предупреждения, истец допустил грубую неосторожность, оставив автомобиль в непосредственной близости к дому. Судебная коллегия отклонила доводы о неосторожности истца. Так как на фотоснимках и видеозаписи с места происшествия было видно, что предупреждающих табличек в зоне видимости припаркованного автомобиля нет, а транспортное средство припарковано в парковочном кармане, за которым расположен тротуар», — рассказали в пресс-службе облсуда.



Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга и возложил на компанию «Ремстройкомплекс» обязанность оплатить владельцу Toyota Corolla расходы на ремонт и подготовку к судебному заседанию.