Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-октябре 2020 года превысил 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. На территорию Свердловской области с января по октябрь 2020 года въехали 88 тыс. 266 человек, выбыли из региона 85 тыс. 134 человека, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-октябре 2020 года составил 3 тыс. 132 человека (в январе-октябре 2019 года — 5 тыс. 685).



Прирост международных мигрантов с начала года составил 5 тыс. 478 человек (в январе-октябре предыдущего года — 12 тыс. 657), в том числе со странами СНГ — 8 тыс. 394 человека, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 502 человека.