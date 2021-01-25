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25.01.2021

Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-октябре 2020 года превысил 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. На территорию Свердловской области с января по октябрь 2020 года въехали 88 тыс. 266 человек, выбыли из региона 85 тыс. 134 человека, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-октябре 2020 года составил 3 тыс. 132 человека (в январе-октябре 2019 года — 5 тыс. 685).

Прирост международных мигрантов с начала года составил 5 тыс. 478 человек (в январе-октябре предыдущего года — 12 тыс. 657), в том числе со странами СНГ — 8 тыс. 394 человека, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 502 человека.

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