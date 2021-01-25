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25.01.2021

Суд обязал Екатеринбургский цирк выплатить более 500 тыс. рублей за травму ребенка на новогоднем представлении

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Прокуратура через суд добилась выплаты компенсации родителям девочки, получившей резаную рану руки при посещении новогоднего представления в Екатеринбургском цирке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, девочка 2007 года рождения получила травму в декабре 2019 года. Ребенок с мамой и родственниками находился в цирке на новогоднем представлении. На первом этаже они получили новогодние подарки, после чего пошли в санитарную комнату. Ребенок поскользнулся на мокром полу в кабинке и, чтобы не упасть, облокотился на сантехническое оборудование, которое упало и раскололось. Не удержавшись, девочка упала и рукой попала на осколки разбившегося сантехнического оборудования.

«Девочка была госпитализирована в больницу, где ей установлен диагноз «резанная рана правой кисти с полным повреждением сухожилий поверхностного грубого сгибателей 2 пальца срединного нерва». Ребенок перенес операцию. По результатам проверки прокуратура направила заявление о взыскании с Екатеринбургского Государственного цирка в пользу ребенка возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда пострадавшей и ее родителям», — сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ленинский районный суд Екатеринбурга с учетом изменений, внесенных Свердловским областным судом по результатам апелляционного рассмотрения, взыскал с цирка свыше 37 тыс. руб. в качестве возмещения вреда здоровью ребенка, 300 тыс. компенсации морального вреда ребенку и еще 200 тыс. руб. в качестве компенсацию морального вреда родителям.

Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры, уточняет пресс-служба ведомства.

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