УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.01.2021

Завершен прием заявок на участие в конкурсе на пост главы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Прием заявок для участия в конкурсе на пост главы Екатеринбурга завершен, всего в городскую думу поступили документы от 44 претендентов.

«Сбор документов для участия в конкурсе длился десять дней. Самое большое количество заявок сегодня, 22 января. О своем желании участвовать в конкурсе на должность главы Екатеринбурга заявило 17 кандидатов. Первое заседание конкурсной комиссии состоится во вторник, 26 января. Тогда же станут известны имена претендентов», — сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

Сам конкурс состоится 1 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал УрБК, 22 декабря 2020 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о сложении полномочий. Гордума утвердила его отставку. Временно исполняющим обязанности градоначальника стал первый замглавы города Алексей Орлов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2021 В Екатеринбурге начался конкурс по отбору кандидатур на должность главы города

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. В Екатеринбурге с 11 января 2021 года начался прием заявок от кандидатур на участие в ...

22.12.2020 Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга пройдет 1 февраля 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за проведение конкурса по отбору ...

21.12.2020 Первым заместителем главы Екатеринбурга назначен Алексей Орлов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов назначен первым заместителем ...

03.10.2013 Александр Якоб подал документы на продление полномочий сити-менеджера

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы ...

03.10.2013 Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подал документы на продление полномочий

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подал документы на участие в конкурсе ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18