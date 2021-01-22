Завершен прием заявок на участие в конкурсе на пост главы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Прием заявок для участия в конкурсе на пост главы Екатеринбурга завершен, всего в городскую думу поступили документы от 44 претендентов.
«Сбор документов для участия в конкурсе длился десять дней. Самое большое количество заявок сегодня, 22 января. О своем желании участвовать в конкурсе на должность главы Екатеринбурга заявило 17 кандидатов. Первое заседание конкурсной комиссии состоится во вторник, 26 января. Тогда же станут известны имена претендентов», — сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.
Сам конкурс состоится 1 февраля 2020 года.
Как ранее сообщал УрБК, 22 декабря 2020 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о сложении полномочий. Гордума утвердила его отставку. Временно исполняющим обязанности градоначальника стал первый замглавы города Алексей Орлов.
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