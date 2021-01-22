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22.01.2021

Предпринимателям Екатеринбурга отсрочили плату за аренду муниципальных участков

Власти Екатеринбурга установили отсрочку по платежам за аренду муниципальных участков земли, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Соответствующие изменения внесены в постановление «О мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в виде отсрочки внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности».

«Изменение коснулось срока, до истечения которого арендатор был вправе обратиться в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса о предоставлении ему отсрочки и заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору аренды. Напомним, таким сроком ранее являлось 1 октября 2020 года. Подписанное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие после указанной выше даты», — говорится в сообщении.

Отсрочка по уплате аренды была введена в Екатеринбурге в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции и последующим падением доходов предпринимателей.

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