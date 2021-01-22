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22.01.2021

Правительство РФ пролонгировало проект tax free до 31 декабря 2021 года

УрБК, Москва, 22.01.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении проекта tax free до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

Сам проект был запущен в 2018 году. В рамках эксперимента граждане иностранных государств могли вернуть НДС с товаров, приобретенных на сумму более 10 тыс. руб.

Изначально планировалось свернуть проект с начала 2021 года. В дальнейшем правительство РФ планирует распространить эксперимент на всю страну.

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