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22.01.2021

Свердловские налоговики объявили о запуске проекта, призванного вывести общепит из теневого сектора

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Управление ФНС по Свердловской области объявило о начале реализации отраслевого проекта «Общественное питание».

«Цель проекта — «обеление» данной сферы посредством комплекса мероприятий, предусматривающих определение существующих причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания; выработку механизмов, направленных на вывод предприятий общественного питания из теневого сектора, а также проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных участников рынка. Обращается внимание на обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при оказании услуг общественного питания применять контрольно-кассовой технику с выдачей кассового чека, содержащего обязательные реквизиты», — говорится в сообщении пресс-службы Управления ФНС по Среднему Уралу.

Граждане, пользователи услуг общепита, имеют возможность проверять кассовые чеки и направлять жалобы через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

Следует отметить, что в настоящее время ФНС России проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

«В связи с чем если налогоплательщики сферы общепита продолжают не применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, то такие налогоплательщики попадают в план проверок. Учитывая риск-ориентированный подход при отборе налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий, проверки будут проводиться только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общепита, не соблюдающих требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники», — сообщили в пресс-службе Управления ФНС по Свердловской области.

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