В Екатеринбурге перестали закладывать новые бизнес-центры

Уральская палата недвижимости (УПН) подвела итоги развития рынка офисной недвижимости Екатеринбурга в 2020 году. Несмотря на пандемию коронавируса, уровень ставок аренды и заполненности объектов за год существенно не изменился.





Источник: Аналитический отдел РИЦ УПН



Аналитик УПН Константин Октаев рассказал УрБК, что спрос на рынке офисов Екатеринбурга незначительно сократился.



«Годовой баланс поглощения качественных площадей (классов А, В+, В) составил 41 тыс. кв. м. в 2020 году, против 45 тыс. кв. м. в 2019 году. В лучшие для рынка 2012-2013 годы показатель достигал 100-120 тыс. кв. м., а после 2014 года — 35-45 тыс. кв. м. Наиболее тяжелым был 2017 год с объемом поглощения 16 тыс. кв. м.», — заявил К. Октаев.



По его словам, ключевой проблемой для рынка является сокращение количества активно строящихся площадей в офисных комплексах. За второе полугодие 2020 года этот показатель уменьшился в два раза, до величины 28 тыс. кв. м., в результате сдачи в эксплуатацию 34 тыс. кв. м., из которых только 16 тыс. кв. м. — площади, поступившие на рынок.





Источник: Аналитический отдел РИЦ УПН



«В то время как последние из активно строящихся бизнес-центров вводятся в эксплуатацию, новых проектов монофункциональных офисных объектов практически не закладывается. Ни активизация рынка, ни рост доходности от инвестирования в офисную недвижимость в сравнении с банковскими депозитами не могут запустить развитие этого рынка. Причины здесь не только в изменении структуры экономики, но и в том этапе, на который вывел рынок офисов его системный кризис: это этап, когда количественные изменения переходят в качественные. Понятие бизнес-центра или офисного комплекса размывается. Рынок офисных пространств постепенно перетекает в многофункциональную среду в составе жилых комплексов. Реализовывать проекты коммерческой недвижимости логичнее всего становится для девелоперов, работающих в жилищном секторе: они сами создают продукт и рынок сбыта для него. Строительство объектов исключительно офисного назначения остается для крупных компаний, использующих площади для собственной эксплуатации», — рассказал К. Октаев.



Аналитики УПН отмечают, что среди действующих офисных объектов углубляется процесс качественного расслоения. Масса лотов, предлагаемых на рынке, не меняется на протяжении лет: это крупные площади в офисных комплексах класса «В», морально и физически устаревающих. Оставляемые крупными компаниями, они требуют финансовых вложений для возвращения в оборот.





Источник: Аналитический отдел РИЦ УПН



«Следом за крупными резидентами, а также под влиянием санитарных ограничений уходят из таких зданий объекты инфраструктуры, бытовых услуг, а это уже ударяет по сбалансированности функционального состава резидентов. Качество офисного комплекса как объекта инвестирования снижается, а значит, дальнейшая судьба массы офисных площадей «нижней границы» класса «В» более чем туманна», — считают аналитики УПН.



Эксперты отмечают, что в Екатеринбурге продолжается кризис качественного развития рынка деловой недвижимости города, который начался еще в 2014 году. В этом смысле 2020 год не привнес никаких кардинальных изменений.