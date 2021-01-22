В Екатеринбурге стартовало финальное голосование по выбору парка, который благоустроят в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В Екатеринбурге стартовал второй этап голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства в 2022 году. Все желающие могут отдать свой голос за один из пяти парков на сайте администрации города.



Напомним, что в предварительном голосовании, которое состоялось в декабре, победил парк «Преображенский» в Академическом районе. За него проголосовали 6 тыс. 652 жителя города. Второе место заняли Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный (6 тыс. 371 голос), третье — «Летний парк» на Уралмаше в границах ул. Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов (3 тыс. 253 голоса). Замыкают пятерку лидеров сквер «Опалихинский» на улице Опалихинской в Верх-Исетском районе (1 тыс. 732 голоса) и Сад «имени Ф. Энгельса» в границах ул. Малышева, Бажова, Энгельса в Октябрьском районе (1 тыс. 432 голоса). Остальные общественные территории не попали во второй этап голосования.



Очевидно, что наиболее высокие шансы на итоговую победу имеют парки, которые в первом туре набрали наибольшее число голосов. Одним из главных фаворитов остается «Преображенский», который выделяется своими масштабами и перспективами развития.



Застройщик (АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», входит в ГК «КОРТРОС») с нуля создал абсолютно новое общественное пространство на территории 49,5 га. Сейчас здесь постепенно формируется вело-пешеходный маршрут для прогулок, благоустроенная набережная реки Патрушихи, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки, workout-зона и многое другое.



Парк уже стал любимым местом для прогулок, отдыха и фотосессий для многих горожан, причем во все времена года. Летом здесь проходят семейные мероприятия, зимой открывается ледовый городок и большой каток. На территории «Преображенского» парка располагается храм Святых Божиих Строителей, есть популярные среди жителей и туристов арт-объекты, среди которых скульптуры северного оленя и Птицы Счастья, инкрустированной уральскими самоцветами.



Перспективы дальнейшего развития парка «Преображенский» также выглядят впечатляюще. В декабре 2020 года концепцию этой общественной территории в ходе заседания совета по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга презентовал главный архитектор бюро ARCHINFORM Тимур Абдуллаев. Архитекторы предложили реализовать проект в стиле Нью-Йоркского центрального парка. Здесь может появиться набережная, общественный центр, а также места для активного отдыха.



«Преображенский — крупнейший городской парк в стране. В планах — благоустройство береговой зоны реки Патрушихи, которая является экологическим центром района. Сейчас построена одна плотина, планируется строительство еще двух. Также планируется дальнейшее развитие парковой зоны. Мы собираемся продолжать работы по озеленению этой территории. Кроме того, в парке появится музейная инфраструктура. Впрочем, главный акцент будет сделан на развитии прогулочной зоны», — заявил президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.



Масштабные планы по преображению парка требуют серьезных финансовых ресурсов. Победа в голосовании позволит дополнительно привлечь необходимые средства из бюджета. В этом случае все екатеринбуржцы получат общественное доступное всем пространство абсолютно нового уровня.



Следует отметить, что рейтинговое голосование продлится с 21 по 28 января, по его итогам самую популярную у горожан общественную территорию включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».