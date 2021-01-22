В Екатеринбурге за мошенничество на 13 млн рублей осужден адвокат Александр Дьячков

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга 22 января 2021 года вынес приговор адвокату Александру Дьячкову, который признан виновным в мошенничестве на сумму около 13 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как было установлено в суде, юрист разработал следующую схему: с апреля 2013 по март 2015 года он убеждал своих клиентов в том, что у него есть связи в администрации Екатеринбурга. В этой связи у А. Дьячкова якобы была возможность предоставить для приобретения и приватизации муниципальные земли и жилые помещения.
«При этом Дьячков осознавал, что реальная возможность способствовать получению и приобретению жилых помещений муниципального жилищного фонда и земельных участков у него отсутствует. Так, в сентябре 2014 года осужденный сообщил клиенту о возможности приобретения в течение 3 месяцев двухкомнатной квартиры по ул. Волгоградская в Екатеринбурге за сумму свыше 2,1 млн руб. по договору социального найма с последующим оформлением права собственности. В последующем полученные денежные средства адвокат присвоил, а клиент остался без денег и квартиры», — говорится в сообщении.
Потерпевшими от действий адвоката признаны 17 человек. Общая сумма ущерба оценивается на сумму около 13 млн руб. В отношении юриста было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением крупного и особо крупного ущерба».
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Дьячкову наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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