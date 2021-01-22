Экспорт почтовых отправлений уральских предпринимателей вырос в 2,5 раза в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В прошлом году уральские предприниматели отправили на экспорт 31,9 млн отправлений общим весом более 130 т. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев.
Годом ранее предприниматели с Урала отправили «Почтой России» в зарубежные страны 12,8 млн отправлений общим весом 61 т.
По словам Д. Киселева, география стран, в которые посылались почтовые отправления, обширна — это страны Европы, США и другие. В 2020 году уральцы отправляли картины, украшения, домашний шоколад, предметы интерьера.
«В целом в прошлом году экспорт юридических и физических лиц вырос на 20%. При этом экспорт от физических лиц растет быстрее, чем от юридических лиц», — сообщил Д. Киселев.
В 2020 году отделения Почты России макрорегиона Урал приняли от физических лиц 8,3 млн посылок, из них в Свердловской области — 3,3 млн посылок, из них в Екатеринбурге — 2 млн 900 тыс. посылок.
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