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22.01.2021

Экспорт почтовых отправлений уральских предпринимателей вырос в 2,5 раза в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В прошлом году уральские предприниматели отправили на экспорт 31,9 млн отправлений общим весом более 130 т. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев.

Годом ранее предприниматели с Урала отправили «Почтой России» в зарубежные страны 12,8 млн отправлений общим весом 61 т.

По словам Д. Киселева, география стран, в которые посылались почтовые отправления, обширна — это страны Европы, США и другие. В 2020 году уральцы отправляли картины, украшения, домашний шоколад, предметы интерьера.

«В целом в прошлом году экспорт юридических и физических лиц вырос на 20%. При этом экспорт от физических лиц растет быстрее, чем от юридических лиц», — сообщил Д. Киселев.

В 2020 году отделения Почты России макрорегиона Урал приняли от физических лиц 8,3 млн посылок, из них в Свердловской области — 3,3 млн посылок, из них в Екатеринбурге — 2 млн 900 тыс. посылок.

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