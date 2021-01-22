Экспорт почтовых отправлений уральских предпринимателей вырос в 2,5 раза в 2020 году

УрБК, Москва, 31.01.2019. В 2018 году свердловчанам доставили 9,8 млн международных отправлений, что на 25% выше ...

В 2018 году жители Свердловской области получили более 9 млн почтовых посылок

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. «Почта России» предупредила о резком росте почтовых отправлений в Свердловской области. ...

«Почта России» предупредила о резком росте почтовых отправлений в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. В I квартале 2017 года жители Урала получили по почте около 5 млн международных ...

В I квартале 2017 года свердловчане получили 1,8 млн международных посылок

За год количество почтовых отправлений из Китая в Свердловскую область выросло в 11,5 раз

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. В I квартале 2016 года количество мелких почтовых посылок из Китая в Свердловскую ...